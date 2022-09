L’auto li lascia a piedi, i poliziotti scoprono che non potevano essere a Napoli: denunciati Due uomini, a Napoli nonostante il divieto di ritorno, sono stati denunciati: a tradirli, la loro automobile che si è rotta al centro della carreggiata.

A cura di Nico Falco

Probabilmente l'avrebbero passata liscia, se non avessero avuto quell'imprevisto: l'automobile si è fermata, bloccando il traffico e attirando l'attenzione della polizia. E così, quando gli agenti sono arrivati per controllare, è venuto fuori che quei due, a Napoli, non avrebbero potuto esserci: erano entrambi destinatari di un divieto di ritorno, valido fino al 2023. Protagonisti un napoletano e un nolano, che dopo aver causato un ingorgo a Chiaia hanno rimediato una denuncia.

È successo nel pomeriggio martedì. I due stavano percorrendo via Crispi, nel centro della città, quando la loro automobile ha deciso di rompersi all'improvviso e a nulla sono valsi i tentativi di rimetterla in moto. Impossibile anche spostarla per liberare la carreggiata. Così, tra un tentativo di farla ripartire e l'altra, dietro di loro si è formata la coda, sempre più lunga. Fino a paralizzare l'intera zona. Scena che non è passata inosservata a una pattuglia dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che, avvicinandosi per verificare il motivo di quell'ingorgo, ha trovato il veicolo in panne.

Gli agenti hanno fatto qualche domanda agli occupanti dell'automobile in avaria e, mentre cercavano un sistema per liberare la strada, hanno notato che due di loro apparivano nervosi. Fin troppo, anche considerando la situazione spiacevole in cui si erano trovati. Ed hanno deciso di procedere con un controllo tramite i terminali. È così emersi che entrambi avevano precedenti di polizia e che, in base al provvedimento a cui erano sottoposti, non avrebbero potuto mettere piede a Napoli fino al 2023.