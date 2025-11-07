La strada del Salernitano si trasforma in una discarica di amianto: “Pericoloso per la salute”

Una discarica abusiva di lastre di amianto scoperta sulla strada provinciale 196 via Macchia a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Il materiale pericoloso accatastato lungo i margini della carreggiata. Un cumulo di rifiuti tossici con le lastre frantumate, col rischio per gli ignari automobilisti di passaggio di inalare la polvere di amianto. La scoperta è stata fatta dalle guardie ambientali volontarie dell'Anpana Official ODV, durante un'attività di controllo del territorio della provincia di Salerno, attività nella quale sono impegnate quotidianamente.

La discarica di amianto trovata sulla Sp 196

Le guardie ambientali hanno trovato le lastre di amianto accatastate lungo la Sp 196 durante uno dei loro sopralluoghi. "Si tratta – spiegano – di materiale altamente nocivo per la salute e dannoso per l’ambiente. I volontari hanno subito provveduto a segnalare quanto detto agli organi di competenza. La loro attività risulta ancora proficua a tutela dell'ambiente". L’intervento delle guardie ambientali è stato immediato: dopo aver verificato la natura dei rifiuti, hanno provveduto a segnalare l’accaduto agli organi di competenza, affinché si proceda alla rimozione e allo smaltimento in sicurezza. L'amianto, infatti, è particolarmente pericoloso se lesionato, in quanto può facilmente polverizzarsi e le microfibre se inalate possono provocare il cancro mesotelioma. "Ancora una volta – sottolineano le guardie ambientali – l’attività dell’Anpana Official ODV si conferma fondamentale per la tutela del territorio e la sensibilizzazione dei cittadini verso il rispetto dell’ambiente".