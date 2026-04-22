Caramelle gommose senza indicazioni su ingredienti e scadenza: 70 chili sequestrati nel Salernitano

Blitz dei carabinieri del Nas a Salerno e provincia: i militari dell’Arma hanno sequestrato 70 chili di alimenti privi di tracciabilità e sospeso un’attività per gravi carenze igienico-sanitarie.

Controlli a largo raggio dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di Salerno, sia in città che nella provincia, a tutela della salute dei cittadini. I controlli dei carabinieri, partiti da segnalazioni pervenute da parte dei consumatori, si sono concentrati su esercizi di vendita di prodotti dolciari e hanno permesso di scoprire gravi criticità che avrebbero potuto mettere a rischio la salute dei cittadini. Nella fattispecie, i militari dell'Arma hanno sequestrato 70 chili di dolciumi, in particolare caramelle gommose, e provveduto alla sospensione di un esercizio commerciale a causa di gravi carenze igienico-sanitarie.

In particolare, nella Piana del Sele, i carabinieri del Nas di Salerno hanno controllato un'attività posta in un centro commerciale, nella quale sono stati sequestrati 20 chili di caramelle gommose prive delle indicazioni obbligatorie per legge, come ingredienti, lotto di provenienza, scadenza e allergeni. Inoltre, nello spogliatoio del personale, i militari dell'Arma hanno rilevato lievi difformità strutturali e rubinetteria non funzionante o danneggiata. A Salerno, invece, è stata disposta la sospensione "ad horas" di un esercizio di vendita di dolciumi a causa di gravi carenze igienico-sanitarie: i carabinieri del Nas, infatti, hanno riscontrato l'utilizzo dell'antibagno come deposito, servizi igienici in precarie condizioni, umidità e intonaco rialzato; nel laboratorio dedicato al porzionamento dei dolci, inoltre, le condizioni igieniche erano carenti.

Al termine dei controlli, complessivamente, i carabinieri hanno elevato sanzioni amministrative per un ammontare di 4mila euro e hanno impartito diffide per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP.