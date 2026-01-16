La Cumana torna in funzione a Pozzuoli dopo 7 mesi: era chiusa da luglio per un terremoto ai Campi Flegrei

napoli
I treni della Cumana torneranno presto a circolare anche a Pozzuoli. Per sette mesi, infatti, la tratta da Bagnoli a Torregaveta è stata interrotta a causa dei danni subiti dal tunnel del Monte Olibano, dopo la scossa di magnitudo 4 del 18 luglio 2025 ai Campi Flegrei.
A cura di Valerio Papadia
Dopo circa sette mesi, finalmente, a breve i treni della Cumana riprenderanno a viaggiare sull'intera tratta e torneranno a servire anche Pozzuoli che, in tutti questi mesi, è stata tagliata fuori dal servizio. Dallo scorso luglio, infatti, i treni della Cumana non circolano nell'area flegrea a causa dei danni subiti dalla galleria del Monte Olibano il 18 luglio del 2025, giorno in cui una scossa di terremoto di magnitudo 4 della scala Richter ha interessato la caldera dei Campi Flegrei. Da allora, infatti, la circolazione della Cumana si limita alla tratta Montesanto-Bagnoli; per raggiungere Pozzuoli e Torregaveta, attualmente, sono in servizio gli autobus sostitutivi.

Quando tornerà in funzione la Cumana a Pozzuoli

Affinché i treni della Cumana tornino a circolare sull'intera tratta, cioè da Montesanto, nel cuore di Napoli, fino a Torregaveta, tra Pozzuoli e Bacoli, nell'area flegrea, bisognerà però attendere ancora qualche settimana. Come comunicato da Eav – Ente autonomo volturno – società che gestisce la linea ferroviaria, i treni torneranno a percorrere l'intera tratta a partire dal 21 febbraio 2026. Negli ultimi giorni, infatti, l'Eav ha spesso incontrato la Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana (RFI); in seguito agli incontri, l'azienda ha confermato che "i lavori in corso per il consolidamento, la messa in sicurezza e la verifica tecnica, finalizzati a garantire la piena funzionalità e sicurezza della galleria Monte Olibano sono in fase di ultimazione, come da programma".

Anche il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha commentato l'imminente ripristino del servizio della Cumana sul territorio. "Abbiamo ricevuto rassicurazioni da EAV: in base al cronoprogramma indicato dalla stessa EAV, la Galleria Monte Olibano sarà nuovamente funzionante entro il 21 febbraio 2026.Come Amministrazione comunale stiamo seguendo l’evoluzione dei lavori con la massima attenzione, mantenendo un confronto costante con EAV per verificare l’avanzamento delle attività e il rispetto delle scadenze indicate" ha scritto il primo cittadino flegreo.

