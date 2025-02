video suggerito

Inseguimento di 7 chilometri a Napoli, dal centro a Barra: 27enne arrestato dopo aver urtato la pattuglia L'uomo, con precedenti, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza dopo un lungo inseguimento: giudicato con rito direttissimo, è stato condannato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

A cura di Valerio Papadia

Un lungo inseguimento, da film, è andato in scena nelle strade di Napoli, dal centro a Barra: soltanto dopo circa 7 chilometri, i militari della Guardia di Finanza sono riusciti a fermare e ad arrestare il fuggitivo, un 27enne partenopeo con precedenti. Nella fattispecie, i finanzieri del Gruppo Pronto Impiego, impegnati in un servizio di controllo economico del territorio, hanno notato, in corso Garibaldi, a due passi dalla Stazione Centrale di Napoli, una vettura sospetta; il conducente, alla vista dei militari delle Fiamme Gialle, si è dato alla fuga, non rispettando l'alt impostogli.

È nato così il lungo inseguimento tra i finanzieri e il fuggitivo: soltanto giunti nel quartiere Barra, alla periferia Est della città, i finanzieri, dopo aver richiesto l'aiuto di un altro equipaggio, sono riusciti a raggiungere la vettura in fuga in corso Sirena; l'uomo, vistosi ormai braccato, ha tentato nuovamente di dileguarsi, impattando contro l'auto di servizio. Soltanto in quel momento, i finanzieri sono riusciti ad arrestare il 27enne, con precedenti per truffa e detenzione di armi: giudicato con rito direttissimo per resistenza a Pubblico Ufficiale, l'uomo è stato condannato a 6 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.