Incendio tra Napoli e San Giorgio a Cremano, evacuati bimbi dell’asilo Un incendio è divampato in una zona di campagna a Napoli Est, al confine con la vicina San Giorgio a Cremano, dove in via precauzionale è stato evacuato un asilo; le fiamme avrebbero avvolto le strutture di alcune serre, non si registrano feriti. La nube nera che si è sprigionata dal rogo sta causando disagi soprattutto tra i quartieri di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli.

A cura di Nico Falco

Un grosso incendio è divampato nelle scorse ore in via Cupa Bolino, nella periferia est di Napoli, al confine col territorio del comune limitrofo di San Giorgio a Cremano. A fuoco, a quanto si apprende, le strutture di diverse serre da coltivazione che si trovano un un'area di campagna e del materiale plastico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, al momento non risultano feriti. Il fuoco ha fatto alzare una nube nera che, spinta dal vento, si è spostata verso Napoli Est.

Disagi si avvertono soprattutto nei quartieri napoletani di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Il rogo ha cominciato ad estendersi intorno alle 14 di oggi, 27 luglio, le cause non sono state ancora chiarite; al momento non si esclude nessuna pista, dal guasto elettrico alla matrice dolosa. Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, con un post su Facebook ha voluto tranquillizzare e aggiornare i suoi concittadini.