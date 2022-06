Incendio sul Vesuvio, a fuoco il Monte Somma: elicottero per domare le fiamme Il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno: “Basta devastare il territorio. Il Monte Somma è casa nostra”

A cura di Pierluigi Frattasi

Un vasto incendio è scoppiato oggi pomeriggio sul Vesuvio. Le fiamme sono divampate sul Monte Somma. Non si sa ancora se l'origine del rogo sia dolosa. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile, con l'ausilio anche di un elicottero che è partito da Somma Vesuviana. Il sindaco del comune vesuviano, Salvatore Di Sarno ha voluto seguire da vicino le operazioni di spegnimento. "Anche quest'anno – ha detto Di Sarno – il nostro territorio con l'estate è devastato dagli incendi. Non sappiamo se questo sia doloso. Ma è un atto gravissimo. Invito tutti a collaborare con le istituzioni. Non è possibile che nessuno veda o sappia. Il monte Somma è la nostra casa. Siamo in prima linea. Siamo in azione con vigili del fuoco e Protezione Civile".

È ancora vivo nei cittadini sommesi il ricordo del vasto incendio del 2017 che distrusse la macchia mediterranea sul Vesuvio. Il rogo di oggi è scoppiato questo pomeriggio in località Cupa Maresca del monte Somma, nel territorio del comune di Somma Vesuviana. La Protezione civile della Campania è impegnata nelle operazioni di spegnimento con un proprio elicottero. Già nel 2017 e nel 2021 il versante di Cupa Maresca fu interessato da incendi di vaste proporzioni che devastarono ampie porzioni del Vesuvio, distruggendo fauna e flora.

Un altro incendio oggi si è sviluppato a Caivano, nei pressi del campo rom. Una enorme colonna di fumo nero e acre si è levata in cielo, visibile per chilometri.