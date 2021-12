Avellino, incendio in appartamento, le persone si gettano dai balconi per sfuggire alle fiamme: grave un uomo Un grosso incendio è divampato in un edificio di Prata di Principato Ultra (Avellino); alcuni residenti si sono lanciati dal balcone per sfuggire alle fiamme, due i feriti.

A cura di Nico Falco

È di due feriti, di cui uno grave, il bilancio del grosso incendio divampato ieri sera, 30 dicembre, in un edificio di Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano di uno stabile utilizzato come residenza per extracomunitari; due persone si sono lanciate dal balcone per sfuggire al rogo, una di loro è rimasta ferita in modo grave ed è stata operata nella notte. Gli ospiti della struttura sono stati trasferiti in un altro centro di accoglienza; sull'accaduto sono in corso indagini condotte dei carabinieri della Compagnia di Avellino e coordinate dalla Procura della Repubblica locale.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti presso lo stabile, in via Tavernanova, intorno alle 22 di ieri. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra col supporto di un'autobotte e un'autoscala. Al momento dell'incendio nel palazzo c'erano 53 persone. Le cause del rogo non sono ancora state definitive; è verosimile che a innescare l'incendio, che poi si sarebbe rapidamente esteso aggredendo mobilia e altri materiali che erano all'interno della stanza, possa essere stato il malfunzionamento di un elettrodomestico, probabilmente una stufetta elettrica.

All'arrivo dei pompieri le fiamme avevano già riempito una stanza dello stabile, le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore e si sono concluse soltanto intorno all'una, con la messa in sicurezza dello stabile; l'edificio è stato dichiarato inagibile e nelle prossime ore verranno effettuati ulteriori accertamenti e sopralluoghi per verificare eventuali danni causati dalle fiamme alla struttura. I due feriti, immediatamente soccorsi dal 118 durante le fasi dello spegnimento, sono stati accompagnati all'ospedale Moscati di Avellino; si tratta di un operatore della struttura, intossicato dal fumo, e un giovane di origini gambiane, più grave, che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nella notte.