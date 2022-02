Incendio in un appartamento nel centro di Napoli, sul posto i vigili del fuoco Il rogo in una casa in via Nuova Santa Maria Ognibene: dalle prime informazioni, nell’incendio non ci sarebbero feriti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 febbraio, in un appartamento nel cuore di Napoli: il rogo è scoppiato i un appartamento al primo piano di un edificio in via Nuova Santa Maria Ognibene, ai Quartieri Spagnoli. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estinguere le fiamme: dalle prime informazioni sull'incendio, per fortuna non risulterebbero persone ferite. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri: dai rilievi dei militari dell'Arma e dei pompieri bisognerà risalire alle cause dell'incendio, che al momento risultano ancora sconosciute.

Soltanto pochi giorni fa, invece, si è purtroppo registrata la seconda vittima dell'incendio occorso in un'abitazione di Casavatore, nella provincia di Napoli, lo scorso 9 febbraio. La prima vittima, un uomo di 42 anni, è arrivata due giorni dopo il rogo, mentre la seconda, come detto, solo pochi giorni fa, il 21 febbraio scorso, a due settimane di distanza dall'incendio: si tratta di un uomo di 73 anni, padre della prima vittima. Il rogo era divampato nella casa dei due uomini, come detto, lo scorso 9 febbraio, in seguito a una esplosione: intrappolati dalle fiamme, padre e figlio erano stati salvati da vigili del fuoco e sanitari del 118 e trasportati all'ospedale Cardarelli di Napoli, giudicati in un primo momento in condizioni di salute non gravi. Due giorni dopo, però, è arrivato il decesso del più giovane dei due e, come detto, due settimane più tardi anche il padre si è arreso.