Incendio all’ex campo rom di Barra, arriva l’Esercito: presidio fisso in via Mastellone Pattuglia dell’Esercito del gruppo ‘Terra dei fuochi’ nell’area Barra-Ponticelli, attivata su richiesta del sindaco Manfredi al Prefetto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Presidio fisso dell'Esercito all'ex campo rom di via Mastellone a Barra, dove negli scorsi giorni si sono verificati alcuni incendi, il più grave dei quali nella notte tra lunedì e martedì scorsi. I vigili del fuoco erano subito intervenuti per domare le fiamme, molto alte e che avevano interessato anche diversi cumuli di rifiuti tossici depositati abusivamente nel campo. Per spegnerle è stato in alcuni casi seppellire i rifiuti con la terra. Ma alcuni focolai si sono riaccesi anche nei giorni successivi. Da ieri sera, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi al Prefetto di Napoli, è stato attivata una pattuglia dell'Esercito del gruppo ‘Terra dei fuochi' nell’area Barra-Ponticelli per monitorare le aree perimetrali dell’ex campo rom di via Mastellone.

Vertice in Prefettura sui roghi

Un vasto incendio è scoppiato, invece, oggi, all'interno del campo rom di via Carrafiello di Giugliano in Campania. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia, in supporto ai vigili del fuoco. Per quanto riguarda il rogo di via Mastellone, il sindaco Manfredi nella giornata di ieri aveva assicurato che “alla luce dei recenti incendi verificatisi nei giorni scorsi nell'ex campo rom di via Mastellone, d'intesa con la Prefettura, si è evidenziata la necessità di rafforzare il controllo del territorio”.

Nella prossima riunione convocata in Prefettura, il sindaco ha assicurato che “chiederà a tal proposito un presidio fisso dell'Esercito oltre ai controlli dinamici già messi in atto da parte di Polizia municipale e Forze dell’ordine”. Da venerdì, intanto, i mezzi lavastrade di Asia stanno provvedendo a pulire tutta la zona circostante il luogo degli incendi. I comitati della zona orientale sono sul piede di guerra e chiedono di avviare subito le bonifiche. Una manifestazione di protesta in Municipalità è stata annunciata per martedì della prossima settimana. Sarà avviata anche una raccolta firme.