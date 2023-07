Napoli, incendio nella zona orientale: enorme colonna di fumo nero Rogo nella zona orientale della città. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato questa mattina nella zona orientale di Napoli. Una enorme colonna di fumo nero si è levata in cielo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate diverse squadre di vigili del fuoco del Comando di Napoli per cercare di domare le fiamme. Al momento non si sa se ci siano feriti. L'incendio, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiato attorno alle ore 5,30 del mattino di oggi, martedì 18 luglio 2023. Sembra che il rogo possa essere scoppiato in prossimità del campo rom di Barra, quartiere orientale di Napoli, lato autostrada. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso.

Foto Fanpage.it

(in aggiornamento)