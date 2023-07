Vasto incendio nel campo rom di Giugliano: rifiuti in fiamme, carabinieri e pompieri sul posto Scoppia un incendio di rifiuti nel campo rom di Giugliano, in via Carrafiello. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un vasto incendio è scoppiato all'interno del campo rom di via Carrafiello di Giugliano in Campania. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale compagnia, in supporto ai vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. L'incendio è scoppiato poco dopo mezzogiorno: i vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta, supportati dai carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania, ma per il momento non si sarebbero verificate criticità.

Appena pochi giorni fa vi era stato un altro episodio simile, nel quartiere di Barra: un vasto incendio all'interno del campo rom di via Mastellone aveva causato una nube di fumo nero ben visibile da tutta Napoli. Un incendio di proporzioni tali che, una volta domato, aveva rilasciato nell'aria valori di diossina pari a 11 volte la soglia massima tollerabile per l'uomo. Valori poi rientrati nella norme con il passare delle ore e la successiva "dispersione" nell'aria.

(Notizia in aggiornamento)