Incendio nel campo rom di Barra, l’Arpac: “La diossina supera 11 volte il limite massimo” Nuovi dati dell’Arpac dopo l’incendio nel campo rom di Barra: diossine e furani sopra il limite massimo di oltre 11 volte. Alto anche il valore di benzene.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I valori di diossine e furani (entrambe sostanze tossiche) nell'aria dell'incendio del campo rom di via Mastellone a Napoli sono schizzati oltre 11 volte sopra il limite massimo consentito per legge. Questi i risultati dell'Arpac a distanza di due giorni dallo spaventoso incendio, ben visibile da Napoli centro e che era arrivato a lambire perfino l'autostrada. Il valore di diossine e furani registrato nell'aria è pari a 1,65 pg/nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente, ndr), ovvero 11 volte superiore al limite massimo fissato a 0,15 g/nm3 I–TEQ.

Nelle prime ore, l'Arpac aveva spiegato non ci fossero "criticità apprezzabili riconducibili all’incendio, relativamente agli inquinanti monitorati dalla rete". Ma nelle ore successive, quando cioè con lo spegnimento progressivo dell'incendio, la colonna di fumo nero ha smesso di risalire "consentendo" così alle polveri di ridiscendere, i valori sono cambiati in tutte le stazioni di rilevamento (Napoli-Via Argine, Volla-Via Filichito, Pomigliano, Acerra-Scuola Caporale). Da registrare anche un valore di benzene pari a 12 microgrammi per metro cubo nella stazione di Napoli via Argine, anche questo riconducibile all'incendio. Nei prossimi giorni continueranno le analisi dei tecnici dell'Arpac per monitorare la situazione.

L'incendio era scoppiato martedì mattina all'interno del campo rom di via Mastellone nel quartiere di Barra: fiamme alte e una enorme colonna di fumo avevano fatto temere fin da subito il peggio. Le fiamme hanno distrutto alcune vecchie baracche che però sarebbero disabitate da tempo. Sul posto anche la Polizia di Stato per i rilievi: l'incendio era arrivato fino ai margini dell'autostrada, causando anche lunghe code di auto per entrare in città.