Incendio a Napoli, nella zona di Miano: grossa nuvola di fumo visibile a metri di distanza Incendio nell’area Settentrionale di Napoli, zona Miano. Allertati i Vigili del Fuoco.

A cura di Redazione Napoli

Un incendio a Miano, quartiere dell'area settentrionale di Napoli viene segnalato dai residenti della zona dal primo pomeriggio di oggi, 14 agosto. Nell'area, caratterizzata da palazzine popolari ma anche da vecchi manufatti in disuso e da macchie di vegetazione che potrebbero essere aggredite dalle fiamme, si è sviluppata una colonna di fumo nero visibile da molti metri di distanza. Il rogo dovrebbe essere prospiciente l'ex clinica Villa Russo. Allertata Polizia e Vigili del Fuoco: questi ultimi sono al lavoro per spegnerlo. A quanto si apprende, seppur visibile da lontano, l'incendio non dovrebbe essere esteso.

Villa Russo è una ex struttura sanitaria collocata in un'area tra Miano e Scampia, sulla direttrice che, se imboccata in direzione Napoli-centro, conduce al Bosco e al Museo di Capodimonte. La sua storia è questa: clinica privata per anziani molto importante nella zona Nord, ora immobile in disuso e nel totale degrado, divenuto discarica a cielo aperto e già soggetto a roghi nel corso degli ultimi anni.