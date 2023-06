Incendio a Napoli nei pressi dell’ex Whirlpool di via Argine, enorme colonna di fumo sulla città A fuoco una baracca piena di materiale di risulta in via Stefano Barbato a via Argine. Sul posto i pompieri con due autopompe.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un grosso incendio è scoppiato questa mattina nei pressi della fabbrica ex Whirlpool di vi Argine, nella zona orientale di Napoli. L'area dell'ex industria, recentemente passata alla TeaTek, però, sembra non essere stata coinvolta direttamente. A fuoco, secondo le prime ricostruzioni, ci sarebbe una baracca abbandonata che costeggia l'autostrada, piena di materiale di risulta. Napoli si è risvegliata con una enorme colonna di fumo nero sulla città, visibile anche a diversi chilometri di distanza.

A fuoco una baracca piena di rifiuti in via Argine

L'incendio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è sviluppato intorno alle 06,45 di questa mattina, lunedì 5 giugno 2023, in via Stefano Barbato a via Argine. Sul posto son subito arrivati i vigili del fuoco, presenti con due APS ( Autopompa serbatoio) e un ABP, con 12 unità a seguito. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo. Al momento non risulterebbero feriti. Sono in corso accertamenti per verificare l'origine del rogo.

Solo 5 giorni fa, il 30 maggio, poco distante dalla zona nella quale è scoppiato l'incendio oggi, si è verificato un altro rogo. Le fiamme sono divampate in un deposito, che si trova nei pressi dell'isola ecologica Asìa, l'azienda dei rifiuti del Comune di Napoli – quest'ultima non è stata interessata – in via Pasquale Ciccarelli, all'incrocio con via Luigi Volpicelli a Ponticelli, nella zona del Porto. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 15,00 di oggi, martedì 30 maggio 2023. A fuoco un container pieno di plastica e metalli e altri materiali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e una autopompa, che hanno provveduto ad estinguere subito le fiamme.