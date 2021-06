Un vasto incendio si è sviluppato nella mattinata odierna a Napoli, in via Cupa Santacroce, periferia orientale della città. Da quanto si apprende, le fiamme hanno avvolto un capannone al cui interno sono custodite alcune bombole di gas: sul posto i vigili del fuoco, che si stanno adoperando per domare l'incendio, dal quale si è sollevata anche una densa nuvola di fumo nero, visibile in tutta l'area. Inoltre, da quanto si apprende, alcuni residenti dell'edificio ai cui piedi sorge il capannone in fiamme, sono stati evacuati. Spetterà ai vigili del fuoco, una volta domate le fiamme, risalire all'origine del rogo, al momento ancora sconosciuta.

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 15 giugno, un incendio aveva proiettato una grossa colonna di fumo nero nei cieli di Pianura, dall'altra parte della città, alla periferia occidentale. Molti residenti sono stati costretti a chiudersi in caso per il forte odore pungente sprigionato dal rogo: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. A giudicare dall'odore pungente che si è levato dalle fiamme, a bruciare potrebbero essere stati cumuli di rifiuti, forse stipati in un capannone, a comporre probabilmente una discarica abusiva.