Incendio a Montefredane, fiamme in azienda di trattamento rifiuti Un incendio si è sviluppato ieri sera, 1 settembre, in un’azienda di trattamento rifiuti di Montefredane, in provincia di Avellino. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area; sono in corso le verifiche per accertare le cause delle fiamme. Non risultano persone coinvolte.

A cura di Nico Falco

Un incendio si è sviluppato in una azienda di trattamento rifiuti di Montefredane, piccolo centro della provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino con due squadre. Le fiamme hanno interessato dei cumuli di rifiuti stoccati nell'area esterna della struttura, non risultano persone coinvolte. L'intervento nella tarda serata di ieri, mercoledì 1 settembre, la situazione è tornata sotto controllo nel giro di poche ore.

I pompieri, dopo aver spento le fiamme, si sono occupati della messa in sicurezza dell'area. Il rogo non avrebbe causato ingenti danni alla struttura, le fiamme sono infatti rimaste limitate ai rifiuti accumulati in un'area esterna. Sulle cause sono in corso accertamenti; si dovrà stabilire infatti se il fuoco è stato originato da un malfunzionamento dei macchinari o da un guasto negli impianti elettrici oppure se la matrice è stata, al contrario, dolosa.

A fine luglio un grosso incendio si era sviluppato in un capannone di Pontelatone, in provincia di Caserta, usato da un'azienda di trasformazione di rifiuti per lo stoccaggio dei materiali plastici. In quella circostanza la struttura era stata completamente devastata. Le fiamme, ardendo per diverse ore, avevano diffuso per vari chilometri una nube densa che rendeva l'area irrespirabile. Il commissario prefettizio di Pontelatone, Savina Macchiarella, con una ordinanza aveva invitato i cittadini a non uscire di casa se non per motivi di necessità ed a tenere le finestre chiuse in attesa che fossero ultimati i rilievi dell'Arpac sui fumi che hanno invaso la cittadina.