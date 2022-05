Incendia quattro auto senza motivo, arrestato il piromane di Torre del Greco Quattro automobili date alle fiamme senza motivo: arrestato un 47enne di Torre del Greco. Deve rispondere di incendio, è in carcere in attesa di giudizio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcune delle automobili bruciate a Torre del Greco.

Ha dato fuoco a quattro automobili scelte a caso tra quelle parcheggiate in strada, apparentemente senza alcun motivo logico. Ma è stato identificato, rintracciato e arrestato dai carabinieri, che lo hanno così portato in carcere in attesa di giudizio: dovrà rispondere di incendio, salvo che non si configurino ulteriori reati qualora emerga che questi incendi venissero appiccati per motivi specifici.

Quattro auto incendiate senza motivo

La vicenda è accaduta nella scorsa notte tra martedì e mercoledì, quando tra via Nazionale e via Ponte della Gatta a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli, sono andate improvvisamente a fuoco quattro automobili parcheggiate in strada. Incendi palesemente dolosi, visto che erano stati innescati con dei cartoni ammassati sulle automobili e poi appiccati con un semplice accendino. Le fiamme, che hanno distrutto le vetture, sono state domate dai vigili del fuoco locali e di Napoli che sono accorsi alle prime segnalazioni di incendi in corso.

Arrestato l'autore: deve rispondere di incendio

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Torre del Greco, che hanno fatto partire le indagini: analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona, l'uomo è stato facilmente identificato. Si tratta di un 47enne già noto alle forze dell'ordine, il cui percorso a ritrovo è stato ricostruito proprio grazie alle telecamere in strada. Alla fine, raggiunto dai carabinieri, è stato arrestato per incendio e portato in carcere, in attesa di giudizio.