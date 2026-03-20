Incendio nell’ufficio del Giudice di Pace a Marano, arrestato 32enne

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Un 32enne di Giugliano (Napoli) è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per l'incendio divampato a fine febbraio scorso negli uffici del Giudice di Pace di Marano, attualmente chiuso; in casa dell'uomo sono stati trovati abiti compatibili con quelli che indossavano i due responsabili la notte del rogo e che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza.

L'incendio risale alla notte del 24 febbraio. Dall'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza era emerso che si era trattato di un atto doloso e che a metterlo in pratica erano state due persone: sono state riprese mentre, entrambe a volto coperto, si erano arrampicate lungo un lato dello stabile, avevano raggiunto una finestra del primo piano, avevano mandato in frantumi il vetro e avevano versato all'interno del liquido infiammabile contenuto in una tanica. Successivamente, sempre partendo dalle registrazioni delle telecamere, sono stati ricostruiti gli spostamenti dell'automobile che avevano utilizzato.

I sospetti si sono concentrati sul 32enne di Giugliano, sottoposto a perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione i militari hanno trovato alcuni capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati da una delle persone riprese in video e nel portabagagli della sua automobile è stata rinvenuta una tanica che, secondo gli inquirenti, avrebbe contenuto della benzina. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord, le indagini sono state coordinate dalla Procura che, nel dicembre scorso, aveva disposto il sequestro dell'intero edificio dove aveva sede l'ufficio giudiziario per inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.