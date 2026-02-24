napoli
Fiamme negli uffici dell’ex Giudice di Pace a Marano (Napoli). Non esclusa la pista dolosa

Fiamme in alcuni locali già sottoposti a sequestro preventivo nel corso del 2025. Non è escluso si tratti di un incendio doloso.
A cura di Redazione Napoli
Nella notte i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli, grosso centro a Nord del capoluogo, sono intervenuti presso gli uffici dell'ex Giudice di Pace a seguito di un incendio divampato all’interno della struttura. Le fiamme hanno interessato alcuni locali già sottoposti a sequestro preventivo nel corso del 2025, nei quali era custodita documentazione relativa a procedimenti civili.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine del rogo. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa la natura dolosa dell'incendio.

Cronaca
Incendi
