In scooter con la droga nascosta nei pacchetti di sigarette, 16enne arrestato a Cardito Un 16enne è stato arrestato per droga dalla Polizia a Cardito (Napoli): notato vicino ad una chiesa, alla vista degli agenti si è liberato di pacchetti di sigarette contenenti hashish e marijuana.

A cura di Nico Falco

Gli agenti lo hanno notato a pochi passi dalla chiesa mentre parlottava con un altro ragazzo. Si sono avvicinati per un controllo e lui, senza perdere tempo, ha tentato la fuga. Il motivo è stato chiaro dopo la perquisizione: in tasca aveva soldi contanti, hashish e marijuana. A finire in manette un 16enne di origini marocchine, intercettato tra le strade di Cardito, in provincia di Napoli: dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, ieri sera, si è imbattuto nei controlli straordinari predisposti dalla Questura per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di droga. Ieri sera era in piazza Giovanni XXIII quando il suo modo di fare ha attirato l'attenzione dell'equipaggio del commissariato di Afragola. Non appena si è accorto della presenza dei poliziotti ha provato a scappare e ha lanciato via due pacchetti di sigarette. Gli agenti lo hanno bloccato e gli hanno trovato addosso 7 involucri di marijuana, per 8 grammi complessivi, e 880 euro in banconote di diverso taglio. Il resto era nei pacchetti di cui si era disfatto: c'erano altri 13 involucri di marijuana, per 15 grammi, e 17 involucri di hashish, per altri 30 grammi.

Non è il primo minorenne arrestato in zona in operazioni analoghe: pochi giorni fa gli agenti dello stesso commissariato avevano inseguito e bloccato un altro giovanissimi, che di anni ne aveva 15; era stato notato mentre scendeva da un'automobile a Caivano, comune limitrofo a Cardito, e al termine di un inseguimento tra le strade della cittadina era stato trovato in possesso di poco più di duecento euro e di 7 grammi circa di cocaina divisi in 17 involucri.