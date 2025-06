video suggerito

A 15 anni sorpreso con cocaina e soldi, arrestato dopo inseguimento a Caivano La Polizia ha arrestato un 15enne a Caivano (Napoli), notato durante un pattugliamento; il ragazzo aveva in tasca 17 involucri di cocaina e 235 euro in contanti.

A cura di Nico Falco

Ha appena 15 anni il giovanissimo arrestato al termine di un inseguimento a Caivano, in provincia di Napoli: i poliziotti lo hanno notato mentre scendeva da un'automobile, si sono accorti del tentativo di allontanarsi per eludere il controllo e lo hanno rincorso, trovandolo con le tasche piene di contanti e cocaina. Il conducente dell'automobile è invece riuscito, per il momento, a dileguarsi.

L'intervento degli agenti nel pomeriggio di ieri, 31 maggio; i poliziotti del commissariato di Afragola, impegnati nei servizi di controllo straordinari predisposti dalla Questura di Napoli e mirati al contrasto alla detenzione abusiva di armi e al traffico di stupefacenti, mentre stavano percorrendo via Circumvallazione Ovest hanno notato il giovane che scendeva dall'automobile e si guardava intorno con fare sospetto. Un attimo dopo, accortosi della presenza della volante, il 15enne si è allontanato frettolosamente.

È immediatamente partito l'inseguimento, che si è protratto lungo le strade della cittadina; alla fine il ragazzo è stato raggiunto e perquisito: addosso aveva 235 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, e 17 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 7 grammi. Per il giovane è scattato l'arresto, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre sono in corso le indagini per risalire al conducente dell'automobile da cui lo avevano visto scendere.