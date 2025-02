video suggerito

In giro con una mazzetta di 50 euro false. Scoperto nel Salernitano Era in giro con 1.300 euro in banconote da 50, tutte rigorosamente false, ed una penna pistola con proiettili al seguito: arrestato a Scafati dai carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Era in giro con 1.300 euro in banconote da 50, tutte rigorosamente false, nonché di una penna-pistola con tanto di proiettili al seguito: un 29enne di Scafati è stato però fermato dai carabinieri della locale stazione ed è ora sottoposto agli arresti domiciliari. L'uomo aveva con sé oltre al denaro falso anche una penna pistola, con proiettili in canna. La vicenda è accaduta nella giornata di ieri. Il 29enne è stato fermato per un controllo e, durante la perquisizione è stato trovato in possesso dell'arma, una penna pistola calibro 22 e munizionamento, ritenuta arma clandestina, fanno sapere i militari dell'Arma, in in seguito ad una specifica perizia balistica. Sempre durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche 1.300 euro in banconote contraffatte da 50 euro.

Dopo le formalità di rito, il 29enne scafatese è stato arrestato per detenzione illegale di arma clandestina e possesso di banconote false, quindi è stato portato ai domiciliari in attesa di giudizio: dovrà comparire nelle prossime ore davanti ai giudici del Tribunale presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Non è chiaro se fosse in giro per "spacciare" le banconote false, ben riprodotte, né dove le abbia reperite. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri, che al momento non escludono alcuna ipotesi. Sull'arma, intanto, sono in corso rilievi specifici per capire se sia stata usata per fatti criminosi, mentre il tutto (arma e banconote) è stato sequestrato. Si cerca anche di capire se l'uomo potesse aver "spacciato" alcune banconote false già immediatamente prima dell'arresto da parte dei carabinieri di Scafati.