Il suo terreno va all'asta, lui picchia un imprenditore per non farglielo comprare: 5 arresti nel Napoletano L'uomo, insieme ad altre quattro persone che hanno partecipato al pestaggio, è stato arrestato dai carabinieri. L'aggressione si è verificata nella provincia di Napoli nel 2023.

A cura di Valerio Papadia

La sua azienda era fallita e il terreno di sua proprietà era stato messo all'asta. Lui, con la complicità di altre quattro persone, ha però pestato e minacciato per strada l'imprenditore che se lo stava aggiudicando: per questo, nella mattinata del 27 maggio scorso, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, così come tre uomini e una donna, suoi complici: l'ex proprietario del terreno è stato portato in carcere, mentre gli altri quattro soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari; le accuse sono quelle di turbata libertà degli incanti, tentata estorsione, bancarotta fraudolenta patrimoniale, calunnia e favoreggiamento personale ai danni di un privato cittadino.

I fatti risalgono all'ottobre del 2023: l'imprenditore si stava recando nello studio di un curatore fallimentare per partecipare a un'asta giudiziaria, bandita dal Tribunale di Nola, per aggiudicarsi un terreno sito nel Comune di Saviano, nella provincia di Napoli. Mentre si trovava in strada, l'imprenditore era stato raggiunto dai cinque indagati, picchiato violentemente e minacciato.

Le indagini, che si sono avvalse delle dichiarazioni della vittima e delle analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso di identificare nel precedente proprietario del terreno all'asta e in quattro conoscenti gli autori del pestaggio. È emerso altresì che l'ex proprietario del terreno, nonostante la dichiarazione di fallimento della sua società, aveva continuato ad esercitare l'attività attraverso un'altra società, soltanto formalmente riferibile a terzi.