Il film con Francesco Arca “C’è hotspot per te”, riprese a Napoli tra Lungomare e Teatro San Carlo Ancora produzioni cinematografiche all’ombra del Vesuvio. La zona più gettonata resta quella del Lungomare partenopeo.

A cura di Redazione Napoli

Napoli è location di un altro film: la città partenopea continua nel suo momento d'oro dal punto di vista cinematografico. Sono tantissime le produzioni che scelgono di ambientare all'ombra del Vesuvio le loro storie per cinema e serie televisive.

Ultimo in ordine di tempo è "C’è hotspot per te", protagonista Francesco Arca, girato in via Santa Lucia, in via Partenope e in piazza Vittoria e via Nazario Sauro, dunque nella zona del Lungomare Caracciolo. Nelle ambientazioni c'è anche il Teatro San Carlo perché il Massimo napoletano è parte della trama del film.

Si tratta della storia di una una giovane ballerina che sogna di farsi strada nel duro mondo della danza, candidata ad una audizione molto importante come ballerina di fila al Teatro di San Carlo di Napoli. Per una serie di cause fortunose (c'entra appunto un hotspot per la connessione internet) prende contatti con l'altro protagonista del film e la loro storia inizia.

A Napoli negli ultimi anni sono approdate numerose produzioni italiane e internazionali: la città partenopea è stata location di parte di film o serie o programmi televisivi o addirittura soggetto di alcuni film. È il caso del prossimo film del premio Oscar Paolo Sorrentino che parlerà proprio del mito di Partenope e che ovviamente sarà girato qui, come il precedente "È stata la mano di Dio", tutto ambientato nella Napoli di fine anni Ottanta inizio anni Novanta. Concluse di recente anche le riprese della quarta stagione de "L'amica geniale", tratta dall'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante e in particolare trasposizione del libro "Storia della bambina perduta", ultimo capitolo della tetralogia.