Il figlio del vigilante Franco Della Corte ucciso alla stazione di Piscinola assunto dalla società dei treni Giuseppe, figlio di Franco della Corte, il vigilantes ucciso nel 2018 alla Stazione di Piscinola, ha vinto il concorso dell'Eav e sarà assunto dalla società dei trasporti regionale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Giuseppe, il figlio di Franco Della Corte, il vigilante 51enne della stazione di Piscinola ucciso nel 2018 durante un tentativo di rapina per rubargli la pistola, sarà assunto dalla stessa società dei trasporti dove suo padre faceva il guardiano. Il giovane, infatti, ha vinto il concorso pubblico indetto dall'Eav. Lo ha annunciato il presidente dell'azienda della mobilità regionale, Umberto De Gregorio, che ha pubblicato un post su Facebook. Proprio a Franco della Corte l'Eav qualche tempo fa aveva dedicato delle giostrine nuove antistanti la stazione.

Il figlio del vigilante ucciso ha vinto il concorso

Il manager di Eav De Gregorio ha scritto sul suo profilo Facebook: "Il figlio di Franco Della Corte, Giuseppe della Corte, verrà assunto in Eav. Infatti ha superato il concorso per categorie protette ex art. 18 Legge 68/99, e verrà assunto in Eav. Franco, il vigilante ucciso nella stazione di Scampia il 16 marzo 2018, alla cui memoria abbiamo dedicato un parco giochi attrezzato nella stazione di Scampia qualche anno fa, non è stato mai dimenticato da Eav e dalla Regione Campania".

Qualche tempo fa, lo stesso De Gregorio aveva inaugurato l'area giochi di Piscinola-Scampia, intitolata a Della Corte, come ricorda in un altro post: "Nelle stazioni Eav Intendiamo ricordare sempre chi ha lavorato e sofferto in questo territorio. Come nel caso di Franco Della Corte, il vigilante ucciso nella stazione di Scampia il 16 marzo 2018, alla cui memoria abbiamo dedicato un parco giochi attrezzato, alla presenza della famiglia ed in particolare del figlio Giuseppe, che oggi lavora nell'impresa che esegue i lavori. Ci piacerebbe anche dedicare degli spazi nelle stazioni di Miano e di Di Vittorio alla memoria di Attilio Romanò e Gianluca Cimminiello, altre due vittime innocenti della camorra del territorio".