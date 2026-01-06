I calciatori Di Lorenzo, Buongiorno e Beukema in visita ai bimbi del reparto oncologico al Santobono
Una delegazione del Calcio Napoli ha fatto visita ieri ai piccoli pazienti del Polo oncologico pediatrico del Santobono di Napoli. I calciatori Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, al termine della sessione di allenamento, hanno incontrato i bambini ricoverati e le loro famiglie per la consegna di doni in occasione dell'Epifania.
L’iniziativa rientra in un programma strutturato tra il club azzurro, l'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon e la relativa Fondazione. La collaborazione è regolata da una convenzione sottoscritta di recente che prevede attività di raccolta fondi e la possibilità per i pazienti di assistere alle gare interne della squadra allo stadio Maradona.
«Accogliere i calciatori significa offrire un momento di distrazione ai degenti e alle famiglie», ha dichiarato Rodolfo Conenna, Direttore generale dell'Aorn Santobono Pausilipon, sottolineando come la partnership rappresenti un investimento in termini di responsabilità sociale.
Sulla stessa linea Flavia Matrisciano e Giovanni Siola, vertici della Fondazione Santobono Pausilipon: «L'obiettivo è un percorso di solidarietà che unisca sport e salute». Tommaso Bianchini, Direttore Generale Area Business della Ssc Napoli, ha ribadito che non si tratta di un episodio isolato: «È l'inizio di un rapporto stabile e concreto con la struttura ospedaliera, volto a garantire partecipazione e sostegno ai bambini e ai loro familiari». La visita di ieri anticipa ulteriori iniziative previste nei prossimi mesi.