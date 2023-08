Grosso incendio a Casandrino, bruciato l’ex stadio comunale: era stato sequestrato 4 mesi fa A fuoco l’impianto sportivo di via Siracusa. Era stato trasformato in una discarica abusiva di rifiuti e sequestrato dalla Procura lo scorso aprile.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un grosso incendio è scoppiato questa notte a Casandrino, in provincia di Napoli. In fiamme l'ex stadio comunale in disuso. L'impianto sportivo, che sorge in via Siracusa, era stato trasformato in una discarica abusiva di rifiuti. Solo quattro mesi fa, lo scorso aprile, la Procura di Napoli Nord ne aveva disposto il sequestro, eseguito dai carabinieri, a causa dello sversamento illecito dei rifiuti.

Lo stadio però nella serata di ieri è bruciato per motivi ancora da accertare. Le fiamme sono divampate all'interno dell'impianto sportivo e l'incendio ha raggiunto in poco tempo vaste proporzioni. Sul posto sono immediatamente arrivati, però, i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri con grandissima difficoltà alla fine sono riusciti a domare l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore, senza interruzione, nel corso della notte. Sul posto sono arrivate anche quattro autobotti dei vigili del fuoco per poter spegnere il rogo.

L'operazione è stata completata, nonostante le difficoltà riscontrate. Per fortuna, non si registra nessun ferito. Le fiamme, inoltre, secondo quanto accertato dai carabinieri, non avrebbero arrecato nessun danno alle vicine abitazioni. I pompieri, dopo aver estinto il rogo, hanno proceduto poi alla messa in sicurezza dell'area. Mentre proseguono le indagini dei carabinieri per cercare di capire quale possa essere stata la matrice dell'incendio, se sia stata dolosa o accidentale. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di chiarire cosa sia accaduto.