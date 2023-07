Domenico ucciso a 28 anni per una ruota bucata al centro commerciale, il custode non risponde ai pm L’omicidio sabato pomeriggio nel parcheggio del Vulcano Buono di Nola. Arrestato un custode 20enne. Il sindaco di Nola: “Servono maggiori controlli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Non ha risposto alle domande dei magistrati Antonio Emanuele De Luca, il custode 20enne di Secondigliano, incensurato, indagato per l'omicidio del 28enne Domenico Esposito, di Acerra, ucciso a coltellate il pomeriggio di sabato scorso, 29 luglio 2023, per una banale lite nel parcheggio del centro commerciale "Vulcano Buono" di Nola. De Luca ieri è stato tratto in arresto dagli agenti del Commissariato di Nola per omicidio aggravato dai futili motivi e dall’utilizzo dell’arma. Quando è stato interrogato dai giudici, però, il giovane sorvegliante, difeso dall’avvocato Mario Griffo, sarebbe stato ancora sotto choc e, come riportano i quotidiani Il Mattino e La Repubblica, non avrebbe risposto alle domande dei pm. Avrebbe solo ripetuto di non essere in grado di spiegare il perché avrebbe ucciso il suo coetaneo.

Nelle prossime ore l'udienza per la convalida dell'arresto

Nelle prossime ore è prevista l'udienza per la convalida dell'arresto del custode. Le indagini sono condotte dal commissariato di Nola e coordinate dalla pm Anna Musso con il procuratore facente funzioni Arturo De Stefano. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale e alcune testimonianze dei presenti. La lite, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per futili motivi, legati alla sostituzione di una ruota bucata di un'auto ferma nel parcheggio "Ischia" del centro commerciale. L'addetto alla sorveglianza dei parcheggi del centro commerciale, secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai poliziotti intervenuti sul posto, si sarebbe rifiutato di aiutare a cambiare lo pneumatico bucato della autovettura.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Ma il litigio, ad un certo punto, sarebbe degenerato. Fino ad arrivare all'accoltellamento del 28enne, con varie pugnalate. Letale sarebbe stato un fendente al petto. Nonostante l'intervento del personale sanitario dell'ambulanza del 118, che ha portato il ferito all'Ospedale di Nola, il giovane sarebbe morto. A lanciare l’allarme è stata la centrale operativa del “Vulcano Buono” che ha avvisato sia le forze dell’ordine che il 118.

Il sindaco di Nola: "Servono più forze dell'ordine sul territorio"

Il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, in un post su Facebook scrive: