Ucciso nel parcheggio del centro commerciale, arrestato 20enne: lite esplosa per il cambio di una gomma Sembrerebbe che all’origine del litigio che ha portato alla morte di Domenico Esposito, ucciso nel parcheggio del centro commerciale di Nola, ci sia il mancato aiuto per il cambio di uno pneumatico bucato. Per l’omicidio è stato arrestato un ventenne.

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 luglio, un uomo di 28 anni è stato ucciso nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, comune che si trova in provincia di Napoli. La vittima è Domenico Esposito, originario di Acerra. A essere arrestato è un ragazzo di vent'anni che lavora come addetto alla sorveglianza. Per lui, l'accusa è di omicidio aggravato dai futili motivi.

L'omicidio conseguenza di un litigio per un cambio gomme

I rilievi sono stati affidati ai poliziotti del Commissariato di Nola. Sulla base di quanto ricostruito dagli agenti, intorno alle 17.30 sembrerebbe che i due avessero avuto un litigio. Il vigilante, infatti, si sarebbe rifiutato di aiutare la vittima a cambiare uno pneumatico bucato. Da qui la discussione che è poi sfociata nell'omicidio del 28enne: il ventenne infatti lo avrebbe accoltellato più volte. La ferita mortale sarebbe stata quella al petto.

La vittima è morta poco dopo l'arrivo in ospedale

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari hanno portato la vittima in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Pietà a Nola, ma è morta intorno alle 19: nonostante lo sforzo dei medici, le ferite riportate erano troppo gravi. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, non c'era più alcuna traccia dell'aggressore.

Gli agenti hanno trovato subito il presunto responsabile: il ventenne è stato portato in commissariato dove è stato sottoposto all'interrogatorio. Al termine di questo, per il ventenne sono scattate le manette. Adesso si trova in carcere dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.