video suggerito

Lite in un locale al centro storico di Napoli, uomo ferito a colpi di pistola: 28enne arrestato per tentato omicidio Gli agenti della Polizia di Stato, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, sono riusciti a identificare il 28enne, che è stato arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pistola modello revolver / foto archivio

Una lite per futili motivi tra due uomini, al culmine della quale uno dei due ha estratto una pistola e sparato all'altro, mandandolo in ospedale. Per questo, un uomo di 28 anni – originario della Repubblica Dominicana, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli con l'accusa di tentato omicidio.

Le indagini sono partite dopo che gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, dopo una segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti all'ospedale Pellegrini, dove era stata segnalata la presenza di un uomo ferito da un proiettile. La vittima, dopo aver ricevuto le necessarie cure mediche, ha raccontato ai poliziotti che, poco prima, si trovava in un locale del centro storico quando, dopo una lite per futili motivi con il 28enne, questi gli aveva sparato.

I poliziotti, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dei presenti, hanno identificato l'aggressore, che è stato intercettato e bloccato in via Foria. L'uomo è stato arrestato per tentato omicidio e portato in carcere; il 28enne è stato anche denunciato per inottemperanza a un decreto di espulsione e per detenzione di armamento, poiché nella sua casa è stato rinvenuto un giubbotto antiproiettili.