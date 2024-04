video suggerito

Maximall Pompeii, a ottobre l'inaugurazione del centro commerciale più grande del Sud Italia Aprirà ad ottobre, dopo mesi di rinvii, il Centro Commerciale Maximall Pompeii. Sarà il più grande del Meridione d'Italia, oltre 2mila i posti di lavoro.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il Centro Commerciale Maximall di Pompei una volta ultimati i lavori.

Ad ottobre 2024, il Centro Commerciale Maximall Pompeii aprirà i battenti: il centro commerciale più grande del Sud Italia si appresta dunque alla grande inaugurazione, la cui data ufficiale sarà svelata solo nelle prossime settimane. Come spiegato da fonti ufficiali a Fanpage.it, i lavori sono entrati nel rush finale: e dopo diverso tempo di attesa e di complicazioni, i cantieri si apprestano a lasciare spazio ai negozi che apriranno all'interno del Centro Commerciale rinominato "Maximall Pompeii" e che, si stima, porterà ad un forte incremento dell'offerta di lavoro in una zona come quella dell'area tra Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia, particolarmente popolata di giovani e meno giovani alla ricerca di un lavoro, come aveva spiegato lo stesso CEO di IrgenRe Group Paolo Negri a Fanpage.it:

In una prima ipotesi, abbiamo pensato a circa 2.500 posti tra diretti e indiretti. Ma essendo un'area altamente demografica, ed essendo convinti che questo progetto molto ambizioso sarà un successo, non escludiamo che questi numeri possano essere ulteriormente superati, soprattutto per l'effetto domino di attività indirette che siamo sicuri si genererà tutto attorno a questo grande progetto che stiamo realizzando.

I lavori erano partiti all'inizio del 2020, e sarebbero dovuti durare non più di due anni: ma la pandemia bloccò i cantieri praticamente al momento dell'apertura degli stessi, e anche nei mesi post-lockdown non erano ripresi a pieno regime, facendo spostare più volte la data di fine lavori. Stavolta, invece, sembrerebbe tutto indirizzato verso ottobre 2024, quando ci sarà l'inaugurazione ufficiale del centro commerciale, ritenuto il più grande del Sud Italia con i suoi numeri da record: 200mila metri quadri di lotto, 130 negozi e 30 ristoranti al suo interno divisi su due piani, un albergo a 4 stelle gestito dal Gruppo Marriott Bonvoy da 135 camere, un cinema con otto sale, un teatro ed una sala conferenza. con una piazza modello "anfiteatro" greco-romano ed una fontana che garantirà anche uno spettacolo d'acqua con un getto di oltre 25 metri di altezza. Il parcheggio prevede ben cinquemila posti auto e trenta per i bus turistici. A questo, si aggiunge anche un parco verde aperto al pubblico di 50mila metri quadri ed una copertura di altri 6mila metri quadri.