Multa da 15mila euro all’agenzia di pompe funebri di Caserta: in pieno centro, ma abusiva Una maxi-multa è stata elevata ad una ditta di onoranze funebri al centro di Caserta dalla Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una maxi-multa da 15mila euro è stata elevata ad una agenzia di pompe funebri del centro storico di Caserta. Ad elevare la pesante sanzione è stata la Polizia Locale guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. I caschi bianchi hanno contestato al titolare una sanzione amministrativa perché, ai controlli, la ditta è risultata senza titoli per esercitare nel capoluogo.

L'agenzia di pompe funebri era al centro di Caserta

L’attività, infatti, pur essendo localizzata al centro della città di Caserta, secondo quanto accertato dalla polizia locale, non era in possesso del titolo abilitativo per esercitare. All'interno era esposta però la tabella per l’esercizio dell’attività funebre, con i relativi numeri di riferimento per le chiamate.

Di fatto, secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, l'agenzia avrebbe usato gli uffici di Caserta come succursale rispetto alla sede principale, che sarebbe invece localizzata in un altro comune della provincia di Caserta. A questo punto, la Polizia Locale, dopo le verifiche di rito, non ha potuto fare altro che contestare e notificare la sanzione al titolare dell'agenzia di pompe funebri. Gli atti sono stati, quindi, inviati al SUAP, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Caserta, per quanto di competenza.

È noto come sia importante la competenza territoriale per le ditte di onoranze funebri che si occupano di organizzare e gestire le esequie per i cari estinti. Una competenza che va dall'acquisizione della salma, al trasporto, al funerale, fino all'eventuale inumazione o cremazione, nei camposanti o nei crematori di competenza.