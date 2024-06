video suggerito

Carenze igenico-sanitarie e occupazione di suolo abusiva: 17mila euro di multe ai Quartieri Spagnoli Carenze igienico sanitarie, occupazioni illegali di suolo pubblico e abusivismi di vario tipo: migliaia di euro in multe ai Quartieri Spagnoli.

A cura di Redazione Napoli

Ancora controlli e ancora multe ad esercizi commerciali dei Quartieri Spagnoli. Il motivo? Carenze igienico sanitarie, occupazioni illegali di suolo pubblico e abusivismi di vario tipo. Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno controllato soprattutto le strade della movida cittadina: via Speranzella, vico Giardinetto, vico Lungo Gelso, vico Tre Re a Toledo, alcuni noti esercizi pubblici sono stati sanzionati per diverse violazioni, nello specifico su 15 attività controllate sono stati elevate 38 sanzioni per un importo pari a 17.000 euro con la chiusura di 3 attività per le quali sono state riscontrate carenze igienico sanitarie .

Le infrazioni rilevate sono state l’occupazione di suolo abusiva per l’installazione senza autorizzazione di tendostruttura, per installazioni di luminarie senza autorizzazione, per la diffusione musica senza rispettare le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico, per la violazione della normativa impatto acustico, per installazione abusiva di banner pubblicitario .

Gli agenti della Unità Operativa Stella, dei Motociclisti e della Tutela Minori unitamente al personale dell’Arma dei Carabinieri, sono intervenuti nel Quartiere Stella dove hanno effettuato un serrato controllo del territorio , sono stati controllati n. 41 veicoli con 4 sequestri e 2 fermi amministrativi, per guida senza casco e senza copertura assicurativa, per guida senza patente; inoltre sono state ritirate 2 patenti e altre 4 violazioni elevate per mancata revisione del veicolo tra cui uno già sospeso dalla circolazione.