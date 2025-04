video suggerito

Centro estetico abusivo e sconosciuto al Fisco in provincia di Avellino: 75mila euro guadagnati in nero La scoperta della Guardia di Finanza a Montella, nella provincia di Avellino: l'attività veniva svolti da anni completamente in nero, senza alcuna autorizzazione.

A cura di Valerio Papadia

Un centro estetico abusivo, senza alcuna autorizzazione, è stato scoperto dai militari della Guardia di Finanza a Montella, nella provincia di Avellino. I finanzieri della tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi, impegnati in un'attività di prevenzione e controllo del territorio volta a contrastare l'evasione fiscale e l'abusivismo, hanno ispezionato un locale a Montella adibito a studio per estetista abusivo, in quanto gestito da un soggetto sprovvisto delle opportune autorizzazioni, di partita Iva e completamente sconosciuto al Fisco.

All'interno del centro estetico abusivo, i finanzieri hanno constatato la presenza di attrezzature utili a svolgere la professione, in particolare l'attività di onicotecnica e di make-up; un listino prezzi indicava il costo dei servizi offerti. Inoltre, all'interno del locale, i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato attrezzature per la realizzazione di shooting fotografici.

Dai successivi accertamenti fiscali, i finanzieri hanno ricostruito il volume d'affari del centro estetico, quantificato in circa 75mila euro di ricavi, tutti in nero, prodotti nel corso dell'esercizio abusivo della professione. Pertanto, è stata inoltrata comunicazione all'Agenzia delle Entrate per il successivo accertamento e il recupero a tassazione, mentre un'altra comunicazione è stata inoltrata all'ufficio SUAP del Comune di Montella e alla Regione Campania per l'erogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.