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Abbatte un intero bosco di castagni da 15mila metri quadri per costruire una pista: denuncia e multa da 10mila euro

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, per taglio abusivo e furtivo di piante.
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A cura di Valerio Papadia
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Ha distrutto un intero bosco di castagni per costruire una pista: a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, un uomo di 50 anni del posto è stato denunciato dai carabinieri, che gli hanno comminato anche una multa salata. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino e da quelli del reparto territoriale di competenza, il 50enne ha tagliato circa 15mila metri quadrati di bosco castanile, di proprietà privata, in un'area sottoposta a vincolo idrogeologico e ad elevato rischio frana, in assenza di qualsivoglia autorizzazione. Poi, utilizzando un mezzo meccanico, il 50enne ha effettuato un movimento di terra abusivo, al fine di realizzare una pista in terra battuta.

Alla luce delle evidenze riscontrate, i carabinieri hanno proceduto a denunciare l'uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per taglio abusivo e furtivo di piante, furto aggravato, distruzione di bellezze naturali ed abusivismo edilizio. Contestualmente, i militari dell'Arma hanno proceduto anche ad elevare nei confronti del 50enne sanzioni amministrative per un totale di 10mila euro; l'intera area è stata, infine, sottoposta a sequestro. L'attività rientra nei controlli predisposti dall'Arma dei carabinieri sul territorio per tutelare ambiente e cittadini.

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