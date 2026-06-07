Sul lago Miseno un parcheggio abusivo in un terreno. Il sindaco: “Complimenti, ha vinto un verbale da 5mila euro”

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha raccontato sui social di un intervento della Polizia Locale: è stato sanzionato per essersi appropriato di un terreno e averlo trasformato in parcheggio abusivo per auto e moto.

Quando gli agenti della Polizia Locale sono arrivati in quel parcheggio sul lago Miseno, c'erano già una cinquantina di automobili e una decina di moto. Ed è bastato un veloce controllo per capire che, in realtà, era tutto abusivo: non solo il "titolare" non era il proprietario del terreno, ma non aveva le autorizzazioni e, per di più, nemmeno le aveva richieste. Una vicenda surreale, quella che racconta sui social il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, con una nota di ironia: "Complimenti, ha vinto un prezioso verbale da 5mila euro".

Il parcheggio abusivo era stato realizzato sul lago Miseno, quindi in un'area densamente frequentata nel periodo estivo e che, negli ultimi giorni, viste le temperature, si era velocemente "ripopolata". E così, a quanto pare, l'uomo aveva deciso di sfruttare la necessità di posti auto e moto improvvisandosi gestore di un parcheggio. "Gli abbiamo chiesto di fornirci qualche autorizzazione in suo possesso – scrive Della Ragione – non ne aveva nessuna. Zero. In verità, c'è una vera perla. Non solo non ne aveva. Ma non le aveva neanche chieste". Forse, prosegue il sindaco, avrà pensato che nessuno se ne sarebbe accorto, e che sarebbe riuscito a gestire la sua piccola attività senza problemi.

"È stato denunciato, per avere commesso un buon elenco di reati – continua Della Ragione – e, per non fargli mai più dimenticare questo lieto giorno, lo abbiamo anche multato. Dovrà pagare 5mila euro. Voglio ringraziare la Polizia Municipale di Bacoli per l’opera di controllo. E voglio ringraziare quanti stanno lavorando per poter aprire, in tempi brevi, un nuovo parcheggio comunale che sorgerà tra Miseno e Miliscola. Così come trovo positiva l’opera di quei privati che stanno acquisendo le necessarie autorizzazioni per poter aprire aree di sosta, in diverse punti del nostro paese".