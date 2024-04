video suggerito

La Federico II di Napoli è l'unica università del Sud tra le migliori al mondo: la classifica QS La Federico II di Napoli è al 36esimo posto mondiale come università per gli Studi classici e Storia antica: è l'unica di tutto il Sud Italia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La sede principale dell'Università Federico II di Napoli

La Federico II di Napoli è la prima ed unica università del meridione d'Italia ad essere stata inserita in una delle classifiche che certificano le migliori università del mondo da parte della QS Quacquarelli Symonds. Per la precisione, la Federico II è 36esima al mondo per quanto riguarda gli Studi classici e Storia antica, materia in cui l'Italia è al top del mondo: al primo posto c'è la Sapienza di Roma, con la Normale di Pisa nella Top Five.

Si tratta dell'unica università campana e, complessivamente, meridionale, presenti nelle varie classifiche della QS Quacquarelli Symonds che ha pubblicato nelle scorse ore la quattordicesima edizione della QS World University Rankings by Subject. Classifiche che sono state stilate analizzando 1.500 università di 96 paesi del mondo, in 55 discipline accademiche e cinque ampie aree di studio.

A regnare incontrastate, infatti, restano le università degli Stati Uniti d'America, in testa in 32 discipline, seguite da quelle del Regno Unito, che ottengono il primato in altre 16 materie. Il top assoluto è l'Università di Harvard, che ha il primo posto assoluto in 19 discipline, seguita dal MIT, il Massachusetts Institute of Technology, che primeggia in 11 discipline. Di fatto, nel raggio di un chilometro e mezzo di distanza, nel Massachusetts, si trovano i due istituti universitari più importanti e prestigiosi del mondo. Per l'Italia, invece, la consolazione di essere al secondo posto per numero di posti in classifica complessivi tra i Paesi dell'Unione Europea (che non comprende quindi il Regno Unito, ndr) dietro solo alla Germania.