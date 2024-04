video suggerito

Lite in un supermercato, il titolare accoltella un carabiniere: arrestato 20enne Accade a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli: il giovane, alla vista dei carabinieri, intervenuti per sedare una lite, ha accoltellato uno di loro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Senza motivo, alla vista dei carabinieri, ha accoltellato uno di loro: per questo un giovane di 20 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai militari dell'Arma a San Gennaro Vesuviano, nella provincia di Napoli. I carabinieri della locale stazione, dopo una segnalazione giunta al 112, sono intervenuti in un piccolo supermercato in via Roma; improvvisamente, alla vista dei militari, il 20enne, titolare dell'esercizio commerciale, che appariva molto agitato, ha estratto un coltello e ha colpito uno dei carabinieri, ferendolo alla mano.

Il giovane – incensurato – è stato bloccato dai militari dell'Arma e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: è stato posto ai domiciliari, in attesa di giudizio; ancora sconosciuti i motivi del suo gesto. Il carabiniere ferito, invece, è stato trasportato in ospedale e medicato: per lui una ferita alla mano non grave, giudicata guaribile in 7 giorni.