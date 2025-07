video suggerito

Rubano un'auto e investono carabiniere che finisce in ospedale. Presi: hanno 21 e 31 anni Due giovani hanno prima rubato un'auto a Bacoli, nel parcheggio di una scuola. Sorpresi dai carabinieri, si sono dati alla fuga. Ma sono arrestati. Investito militare: 7 giorni di prognosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Rubano un'auto nel parcheggio di una scuola, chiusa, ma sono sorpresi e scappano. Nell'inseguimento rocambolesco viene investito un carabiniere che finisce al Pronto Soccorso ospedaliero. Ferito, per lui una prognosi di 7 giorni per la guarigione. Ma per i due ladri è finita male. Sono stati entrambi presi dai militari dell'Arma: hanno 21 e 31 anni. L'episodio è accaduto ieri a Bacoli, nell'area dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli.

I carabinieri della stazione di Bacoli erano impegnati in una attività di controllo del territorio con le loro pattuglie dislocate nel comune flegreo e in quelli limitrofi, quando, ad un certo punto, si sono imbattuti in un tentativo di furto che stava avvenendo nel parcheggio di una scuola in via Lucullo. I militari dell'Arma hanno visto due persone che tentavano di forzare l’avviamento di un’auto.

Inseguimento a Bacoli: carabinieri arrestano due ladri

A quel punto, non hanno perso tempo, e sono intervenuti. Alla loro vista, però, i due ladri si sono dati alla fuga. Uno dei due ha messo in modo il veicolo appena rubato premendo sull'acceleratore. Nella fuga ha investito uno dei militari, che è rimasto leggermente ferito. L'altro ladro è scappato nella macchina con la quale i due erano arrivati. È nato un inseguimento rocambolesco per le vie della cittadina flegrea, rinomata località turistica e balneare del Mediterraneo.

Ferito militare: 7 giorni di prognosi

Ma, grazie al coordinamento della centrale operativa, le gazzelle sul territorio hanno stretto una morsa attorno ai due malviventi. Accerchiati nel porto di Baia, il 31enne e il 21enne hanno dovuto abbandonare i veicoli e hanno tentato una fuga a piedi. Qui, però, sono stati presto raggiunti e bloccati dai carabinieri, che li hanno arrestati per furto aggravato, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Sono entrambi in attesa di giudizio. Nella loro auto attrezzi per lo scasso, una centralina elettrica e documenti di circolazione di un altro veicolo risultato rubato la mattina stessa. Il carabiniere investito, per fortuna, non è grave: se la caverà con 7 giorni di prognosi.