"Mio figlio dorme nella sua cameretta", ma era in giro evaso dai domiciliari: arrestato Un 39enne ai domiciliari era in strada, mentre la madre, durante un controllo dei carabinieri, aveva detto stesse dormendo in camera: arrestato per evasione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 39enne, ai domiciliari per vari reati, è stato arrestato questa notte dai carabinieri, dopo essere evaso dalla sua abitazione. Inutile il tentativo di copertura da parte della madre, che aveva provato a convincere i carabinieri che il giovane stesse dormendo nella sua stanza: i militari dell'Arma, non trovandolo, hanno fatto subito scattare le ricerche e lo hanno ritrovato poco dopo, mentre si allontanava in strada, cercando forse di far perdere le proprie tracce.

Tutto è accaduto a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta: attorno alle 2 di notte, i carabinieri della locale stazione hanno bussato al citofono dell'abitazione del 39enne ai domiciliari, ma hanno trovato l'anziana madre che, dopo qualche attimo di esitazione e con voce tremante ed agitata, ha spiegato che il giovane dormiva "profondamente" nella sua cameretta, chiusa a chiave dall'interno. Una giustificazione alla quale i carabinieri non hanno creduto, e sono entrati scoprendo che il 39enne in realtà non era in casa.

A quel punto sono scattate le ricerche: il giovane era poco distante, su via Rosa Luxemburg, nel vicino comune di San Marco Evangelista, mentre cercava di allontanarsi a passso spedito. Fermato e portato in caserma, non ha saputo giustificare la sua fuga ed è stato così arrestato: il 39enne, che ha precedenti per la commissione di reati contro il patrimonio tra cui furto, rapina, ricettazione e truffa in danno di anziani, dopo le formalità di rito, è stato riportato ai domiciliari e sarà giudicato con rito direttissimo per evasione, reato per il quale adesso rischia il trasferimento in carcere.