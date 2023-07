Nola, lite nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono: ucciso un 28enne Prima un litigio per futili motivi, poi il violento pestaggio. Un 28enne è deceduto in ospedale per le coltellate ricevute nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola.

A cura di Redazione Napoli

Un giovane di 28 anni è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 29 luglio, a seguito di una lite per futili motivi. La violenta aggressione si è consumata nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola, in provincia di Napoli. Dalle prime frammentarie informazioni la lite sarebbe scoppiata per futili motivi, forse una precedenza o un parcheggio, attorno alle 17.30.

Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto sono subito apparse gravi le condizioni del giovane colpito con diverse coltellate: trasportato d'urgenza in ospedale al Santa Maria della Pietà è stato ricoverato in codice rosso. Nonostante gli sforzi dei medici la morte del ragazzo è stata dichiarata attorno alle 19.00.

Secondo quanto reso noto un altro giovane è stato individuato dalle forze dell'ordine ed è in corso l'interrogatorio: sarebbe stato individuato al termine di indagine lampo ed è fortemente sospettato di essere il responsabile dell'omicidio. Quando gli agenti del commissariato di Nola sono arrivate sulla scena dell'omicidio gli aggressori si erano dileguati.