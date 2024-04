video suggerito

Uccide il vicino dopo una lite per il posto auto, 74enne fermato nel Casertano Tragedia a Parete (Caserta): un 74enne è stato fermato con l’accusa di avere ucciso il vicino di casa di 60 anni durante una lite condominiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

84 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un posto auto in un cortile condominiale, una discussione su chi avrebbe potuto parcheggiare e come. Ci sarebbe questo dietro l'omicidio avvenuto oggi a Parete, in provincia di Caserta; la vittima è il 60enne Sebastiano Tessitore, è stato ucciso a colpi di pistola. A sparargli sarebbe stato il vicino di casa, 74 anni: l'uomo è stato bloccato dai carabinieri ed è stato portato in caserma per essere interrogato dal pm della Procura di Napoli Nord; nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo, l'accusa è di omicidio aggravato.

La tragedia è avvenuta intorno alle 16 di oggi, 13 aprile, nel parcheggio del condominio dove abitano i due, al civico 1 di via Due Agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Aversa, allertati da alcuni residenti della zona. Diversi vicini di casa hanno raccontato ai militari che già in passato c'erano stati screzi tra i due per banali questioni condominiali, in particolar modo per il parcheggio; c'erano state discussioni, litigi, ma nessuno si sarebbe aspettato un esito del genere.

Tessitore, stando ai primi rilievi, sarebbe stato raggiunto da almeno tre proiettili, esplosi da distanza ravvicinata. Per lui non c'era ormai nulla più da fare: è probabilmente morto in pochi secondi, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso. Quando sono arrivati i carabinieri il 74enne era ancora nelle vicinanze; non ha opposto resistenza e li ha seguiti. L'arma usata per il delitto è stata recuperata e sequestrata; si tratta di una semiautomatica calibro 9, che l'uomo deteneva legalmente, e su cui verranno effettuati gli accertamenti di rito.