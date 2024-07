video suggerito

Incendio in un appartamento, due ragazzini restano bloccati sul tetto: salvati dai pompieri È accaduto questa notte a Curti, nel Casertano: i vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo i due ragazzini e a evitare che l’incendio potesse propagarsi agli appartamenti vicini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, nella notte appena trascorsa, in un appartamento posto all'ultimo piano di un edificio in via Nazionale Appia, nel Comune di Curti, in provincia di Caserta. Sul posto, intorno alle 5, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale del Comando Provinciale: i pompieri sono entrati nell'appartamento e si sono adoperati subito per spegnere le fiamme, che avevano interessato gli arredi di varie stanze. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno appurato anche che nell'appartamento viveva una famiglia con otto ragazzini di nazionalità Tunisino-Egiziana: di questi, sei erano riusciti a scappare in strada, mentre altri due erano rimasti bloccati sul tetto dell'edificio.

A quel punto, i vigili del fuoco si sono adoperati per salvare i due ragazzini rimasti sul tetto e sono riusciti a trarli in salvo servendosi di un'autoscala, giunta nel frattempo dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta. I pompieri hanno così salvato i due ragazzini ed evitato che l'incendio potesse propagarsi anche ad altri appartamenti; l'abitazione interessata dal rogo è stata poi messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Non sono ancora note le cause che hanno fatto divampare le fiamme.