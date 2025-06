video suggerito

Incendio in casa a Napoli con 4 persone, anziano intossicato: salvati da polizia e pompieri Incendio in un appartamento in via Generale Girolamo Calà Ulloa: 4 persone salvate.

A cura di Pierluigi Frattasi

Incendio in un appartamento questa sera a Napoli, nella zona del Vasto, vicino alla Stazione Centrale di piazza Garibaldi. All'interno c'erano quattro persone tutte tratte in salvo dagli agenti della Polizia di Stato di Napoli e dai vigili del fuoco. Un uomo anziano è rimasto intossicato per aver inalato i fumi. Sul posto è arrivata anche l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro. Il personale sanitario ha prestato le cure mediche del caso alle quattro persone coinvolte, delle quali solo una, come detto, è rimasta intossicata dal fumo e quindi bisognosa di cure mediche.

Incendio in via Calà Ulloa: salvate 4 persone

Il rogo è scoppiato in via Generale Girolamo Calà Ulloa. Sul posto sono intervenute varie volanti della Polizia di Stato della Questura di Napoli e le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Napoli. I poliziotti hanno tratto in salvo i quattro residenti. Un anziano è stato affidato alle cure del personale del 118 per una lieve intossicazione da fumo.

Indagini in corso sulle cause del rogo

I vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo. Non è ancora chiaro quale possa essere stata la causa scatenante delle fiamme. Al termine dell'estinzione di tutti i focolai, i tecnici potranno avviare le indagini per capire cosa sia accaduto. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, non ci sono state vittime e si è evitato il peggio. I poliziotti, che si sono subito precipitati sul posto, stanno conducendo le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda. Sono state raccolte le prime testimonianze ed eseguiti i rilievi del caso.