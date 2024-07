Rapina alle poste da 100mila euro, fermati tre giovani: uno di loro ha 17 anni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tre giovanissimi sono stati fermati dai carabinieri per la rapina andata in scena nella mattinata di ieri, giovedì 25 luglio, all'ufficio postale di Teverola, nella provincia di Caserta: si tratta di un 26enne, un 18enne e di un minorenne, un ragazzo di 17 anni. I tre, accusati di rapina aggravata, sono stati rintracciati nella serata di ieri dai carabinieri della compagnia di Marano di Napoli: erano riusciti a fuggire dall'ufficio postale portando con sé 100mila euro in contanti.

I militari dell'Arma hanno appreso della rapina all'ufficio postale di Teverola grazie alle risultanze di intercettazioni ambientali e di tracciati Gps posti già in essere nell'ambito di una più ampia e articolata attività investigativa per fatti analoghi. Successivamente al colpo, i carabinieri hanno così effettuato perquisizioni nelle abitazioni dei tre giovani indagati, rinvenendo la maggior parte del denaro rapinato, il veicolo con il quale i tre si sono recati all'ufficio postale e gli indumenti utilizzati da alcuni di loro durante il colpo.

Sottoposti a fermo, i due soggetti maggiorenni sono stati portati nel carcere napoletano di Poggioreale, mentre per quanto riguarda il minorenne si è provveduto a informare l'Autorità Giudiziaria competente.