In strada mentre maneggiano pistole e sfollagente: ripresi dalle telecamere, denunciati 3 giovani nel Casertano

I tre giovani, tutti incensurati, sono stati ripresi dalle telecamere di un bar a Lusciano mentre maneggiavano le armi: identificati, sono stati denunciati dai carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Erano in strada e maneggiavano con disinvoltura armi, tra cui una pistola: per questo a Lusciano, nella provincia di Caserta, tre giovanissimi, tutti incensurati, sono stati denunciati dai carabinieri. L'allerta è scattata questa mattina, quando alcuni residenti, preoccupati, hanno contattato il 112: i carabinieri, pertanto, sono riusciti ad acquisire, prima che venissero sovrascritte, le immagini delle telecamere di videosorveglianza di un bar in via Concetto Marchesi, che hanno ripreso i ragazzi armati in strada.

Nelle immagini, registrate intorno alle 2 di questa notte, si vede uno dei ragazzi, circondato da altri giovani, mentre, visibilmente agitato, preleva una pistola da una scatola adagiata sul ciglio della strada, occultandola poi nei pantaloni; altri due giovani, nel frattempo, si scambiamo tirapugni e sfollagente.

L'analisi dei filmati ha permesso ai militari dell'Arma di identificare i tre giovani immortalati dalle telecamere: i tre sono stati sottoposti dunque a perquisizioni personali e domiciliari, che hanno permesso ai carabinieri di rinvenire e sequestrare una pistola calibro 7,65 illegalmente detenuta, priva di munizionamento, due pistole scacciacani prive del tappo rosso, uno sfollagente a estrazione telescopica e due tirapugni. Al termine delle perquisizioni, i tre giovani, come detto tutti incensurati, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione illegale di arma da fuoco e per violazioni della legge sulle armi.