Entra in un panificio e ruba l’incasso a volto scoperto: ripreso dalle telecamere

Entra in un panificio e, dopo aver ordinato e consumato, ruba l'incasso e sparisce. Accade a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, in un panificio di via Martiri d'Ungheria. Protagonista una persona che è stata immortalata dalle telecamere interne del locale, che hanno ripreso tutta la scena. Il titolare, infuriato, ha poi diffuso in Rete le immagini attraverso il deputato di AVS, Francesco Emilio Borrelli. Nelle immagini, si vede l'uomo arrivare, consumare e poi, approfittando di un attimo di distrazione del proprietario che entra in cucina, arraffa l'incasso. Pochi secondi, prima di svanire. Il tutto a volto scoperto e senza alcuna "precauzione".

"Ho voluto diffondere queste immagini perché la faccia di questo signore deve girare il più possibile", spiega il titolare, "Voglio che sia messo alla gogna mediatica per la vergogna e la spudoratezza che ha dimostrato. Guardate bene queste immagini: se qualcuno lo riconosce o sa chi è, lo segnali immediatamente. Non si può permettere a certa gente di girare indisturbata dopo aver derubato chi lavora onestamente. La sua faccia deve diventare famosa, ma per i motivi sbagliati". Anche Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra che ha diffuso le immagini sui propri canali social, gli fa eco: "Siamo oltre il limite della decenza. Non è solo un danno economico, è l'umiliazione di chi lavora trovarsi davanti a soggetti che non hanno nemmeno la dignità di nascondersi. Entrano, ti guardano negli occhi e poi ti derubano appena ti giri. Abbiamo girato tutto alle forze dell'ordine", ha aggiunto Borrelli, "questo ‘fenomeno' deve capire che la sua esibizione è stata registrata in alta definizione".