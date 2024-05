Crollo nel Centro Commerciale Campania, cede controsoffitto vicino a piazza Campania Incidente nel Centro Commerciale Campania: parte del controsoffitto ha ceduto all’altezza di piazza Campania; non risultano feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Incidente questa sera nel Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta: intorno alle 22 ha ceduto parte del controsoffitto nei pressi della gelateria "La Scimmietta" e poco distante da piazza Campania, l'area dove spesso si tengono eventi. Il crollo, a quanto si apprende, avrebbe interessato solo quella parte di solaio; sulle cause sono in corso accertamenti ma stando alle prime verifiche ci sarebbe stato un cedimento di un tendino della controsoffittatura che avrebbe provocato il crollo dei pannelli.

In questi minuti sono molti i video e le foto comparsi sui social che mostrano il cedimento, persone che si allontanano dall'area o assiepate all'esterno della struttura, e i Vigili del Fuoco al lavoro per le procedure di messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti carabinieri, i clienti che erano ancora nella struttura sono stati evacuati in via cautelativa.

L'incidente non ha causato feriti: contattato da Fanpage.it, il Campania fa sapere che al momento del crollo non c'erano persone in piazza Campania e che la galleria era già chiusa quando c'è stato il cedimento; inoltre, aggiunge, i segni di cedimento del tendino erano stati notati dal personale anticendio, che si era accorto della crepa e aveva recintato la zona interessata.