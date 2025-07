Sequestrato venditore di spighe abusivo vicino al Centro Commerciale La Birreria di Miano: 70mila euro di multe

video suggerito

Sequestrato venditore di spighe abusivo all'esterno del Centro Commerciale La Birreria di Miano. Multe per 70mila euro e denuncia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sequestrata una grossa attività di vendita di spighe in strada, abusiva, all'esterno del centro commerciale La Birreria di Miano. Maxi-multa al gestore ambulante che ha ricevuto circa 70mila euro di sanzioni ed è stato anche denunciato per occupazione di suolo pubblico. L'operazione è stata condotta dalle Unità Operative Secondigliano e Avvocata, con il supporto dei motociclisti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale, in collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Secondigliano, personale di ASIA e tecnici della società E-Distribuzione.

Il venditore di spighe occupava 1oo mq di suolo pubblico

L'attività illegale è stata individuata e sottoposta a sanzione. I caschi bianchi hanno scoperto una postazione abusiva per la vendita di generi alimentari su area pubblica, priva di autorizzazione amministrativa. Il responsabile aveva occupato stabilmente circa 100 metri quadrati di suolo pubblico, installando gazebo, ombrelloni, tavoli, sedie e attrezzature varie, sottraendo spazio alla libera fruizione dei cittadini e danneggiando arredi comunali.

Abusivo anche l'allaccio elettrico. La fornitura energetica a servizio dell’attività risultava attivata tramite un contatore temporaneo, formalmente destinato a usi straordinari (come cantieri o manifestazioni pubbliche), ma utilizzato illecitamente per alimentare l’attività. I tecnici di E-Distribuzione hanno quindi provveduto all’immediato distacco dell’allaccio.

A carico del trasgressore sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a circa 70mila euro, per esercizio di attività commerciale su area pubblica senza titolo abilitativo e per occupazione abusiva di suolo pubblico. L’autore dell’abuso è stato inoltre denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di spazio pubblico, danneggiamento e deturpamento. Le attrezzature sono state sottoposte a sequestro penale con apposizione di sigilli e affidamento in custodia giudiziale allo stesso trasgressore.

Foto Fanpage.it

Contemporaneamente, è stata effettuata un’azione di controllo di polizia stradale, che ha portato alla verifica di 30 veicoli e all’accertamento di 13 violazioni del Codice della Strada, tra cui guida senza patente, mancanza di revisione e assicurazione obbligatoria, circolazione con veicoli già sottoposti a sequestro o fermo, e guida senza casco protettivo. In esito ai controlli, sono stati sottoposti a sequestro 3 veicoli, 1 a fermo amministrativo, 3 sospesi dalla circolazione e 2 affidati a custode acquirente. È stato inoltre effettuato un deferimento all’Autorità Giudiziaria per reiterata guida senza patente.